ŽLČNÍK je „hovorca“ PEČENE a PEČEŇ je " generál" IMUNITY

Pečeň sa z hľadiska účasti na psychickom živote považuje za veľmi silný energetický orgán, a preto sa v TCM označuje ako hlavný veliteľ, generál, z ktorého vychádzajú naše rozhodnutia a množstvo procesov v tele.

Najvhodnejší čas na starostlivosť o pečeň a žlčník ( element drevo) je v jarných mesiacoch: marec a apríl; vtedy sú podľa ročného biorytmu v najvyššej aktivite. Jar je čas na dôkladnú detoxikáciu, odbúranie čo najviac toxínov z tela. Element drevo je charakteristické rastom, pohybom, a rozpínaním. Jar v TCM je sezónou začínajúceho „nového Jangu“. Tok energie Chi začína silnieť. Dominantným počasím na jar je vietor, ktorý spôsobuje aj ochorenia z napadnutia vonkajším vetrom – chrípka či nachladnutie. Aby sme na jar boli v harmónii s prírodou, treba vstávať skoro ráno, ale tiež ísť skôr spať, chodiť do jarnej prírody koľko je len možné. Mali by sme si obliekať voľný odev, cvičiť cviky na naťahovanie šliach a svalov. Upratať byt, kanceláriu- robiť priestor pre všetko nové.

Orgánové hodiny počas dňa: v čase od 23.00 do 1.00 hod. v noci začína pracovať naplno žlčník, svoje maximum má cca o polnoci. Od 1.00 do 3.00 hod. je v maxime pečeň. Počas týchto 2 hodín, je energia celého organizmu sústredená na „aktívny“ orgán.. V tejto fáze dochádza k spracovaniu tukov rastlinného aj živočíšneho pôvodu. U ľudí so žlčníkovými blokádami dochádza bežne k nepokojnému spánku a nočnému prebúdzaniu. (Aj zdravý človek, ak si dá veľkú mastnú porciu jedla neskoro večer, sa zobudí okolo polnoci s ťažkým pocitom v tráviacich orgánoch). Kto má stagnujúci tok žlče, nábeh na tvorbu piesku či kameňov, mal by vedieť, že v tomto čase sú záchvaty žlčníka najčastejšie a tiež najsilnejšie. Akútny záchvat žlčníkovej koliky je možné čiastočne zmierniť masírovaním vzdialenejších bodov na dráhe žlčníka (napr. Žl34; Žl37). Keďže žlčník je párovým orgánom pečene, je dobré aj hladenie či stláčanie 3.bodu na dráhe pečene (taichong LR3), ktorý má silný účinok pri rôznych kolikách (žlčníkových, obličkových i žalúdočných). Hlavnou úlohou je rozhýbať energiu v stiahnutých šľachách, väzivách a svaloch v zostupnom smere, teda nadol, nikdy nie opačne, lebo energia elementu drevo má tendenciu rozpínať sa nahor a pri akútnych problémoch je treba ju sťahovať.Príčinou piesku a kameňov v žlčníku je prílišné zahusťovanie žlče, jej stagnácia, spôsobená nevhodnou životosprávou, tak isto dlhodobé stresy. Žlčník sa najviac spája so spánkom. Ľudia s oslabeným žlčníkom majú tendenciu nielen zobúdzať sa, ale majú problém aj so zaspávaním. Ak sa zobudí človek v noci veľmi skoro a potom už neviete zaspať, môže to byť spôsobené slabým elementom dreva. Ako ho posilniť? Na jar je vhodné zaradiť podľa TCM ľahkú stravu kyslej chute a preferovať skôr zelené potraviny pripravované na pare, ktoré podporujú energiu pečene. Odľahčovacie kúry by mali byť s vylúčením mäsa, mlieka aj syrov, s obmedzením cukrov, solenia aj korenín. Strava v období jari by mala doplňovať Chi a dovoliť jej voľný tok, aby mohla obnovovať pečeň i slezinu. Všimli ste si ten časový súlad s pôstnym obdobím?

Pečeň a žlčník posilňujú :

• jedlá farby zelenej, (zelené strukové fazuľky, mungo fazuľa, brokolica, kel, morské riasy, pór, cesnak medvedí, pažítka, listy púpavy, špenát, stonkový zeler, špargľa, všetka jarná a listová zelenina

• obiloviny a semená - zelené zrno, zelený ovos, špalda, pšenica, kuskus, bulgur, pšeničné a sójové klíčky, naklíčené semená žeruchy, ďateliny, pupalkový olej

• jedlá s kyslou chuťou – fermentovaná zelenina (kyslá kapusta, kvasené kim-či), ražné cestoviny, varené, krúpy, kyslé odrody jabĺk, brusnice, slivky, hrozno, čerešne, trnky, jablčný ocot, jablčný mušt, granátové jablko, egreše, ananás, kivi, divý pomaranč, rebarbora, maliny, ríbezle, jahody, brusnice,

• jedlá s horkastou chuťou : šalát z čakanky ( biela a červená), šalát z púpavy, artičoka, kvaka,

• zo živočíšnych jedál: kefír, zakysanka, málo - kuracie mäso z domáceho chovu,

• cvičenie čikungu, výborne posilňujú cviky, ktoré naťahujú celú šľachovo-svalovú dráhu, ale tiež cviky s rotáciou, pomáhajú pečeni detoxikovať organizmus ( napr. v joge parivritta konasana),

• masáž dráhy pečene a žlčníka, ( masáž 3.bodu pečene v prípade nervozity LV3),

• Su-Jok; semenoterapia, teda lepenie zelenej mungo fazule, či semien pestreca na projekcie pečene a žlčníka na body zhody na rukách a na šľapách nôh,

• kontakt s priateľským človekom, vyhýbanie sa „ energetickým upírom“, ktorí len odoberajú energiu,

• osobitnou oblasťou sú nápoje :

a) s chuťou kyslou: čaj z Ibišteka sudánskeho, šípky (do studenej vody), citrón (do teplej vody),

b) namiesto čiernej kávy – iné náhrady, napr. melta (odvar z púpavy a koreňa čakanky)

c) hepatoprotektívne liečivé rastliny: Pestrec mariánsky, Púpava, Čakanka, Horec žltý, Benedikt lekársky, Veronika lekárska, Jabĺčnik obyčajný, Palina abrotska, Yzop lekársky, Slamiha piesočná, Nechtík lekársky, Vachta trojlistá, Skorocel kopijovitý, Lipkavec pravý, Lastovičník väčší, Repík lekársky, Bedrovník lomikameňovitý, Nátržník vzpriamený, Alojzia trojlistá. Za všetky byliny zvlášť vyzdvihnem P estrec mariánsky , ktorý je vhodný pri akomkoľvek poškodení pečene. Pomáha jej bunkám regenerovať sa. Je skvelý ako doplnková liečba pri rakovine, cukrovke, pri poškodení pečene liekmi či drogami.

Teplé uvarené bylinky možno nielen piť, ale aj prikladať vo forme obkladu pod pravé rebro na pečeň; (napr. zázvorové obklady uvoľňujú, otvárajú teplom póry a lepšie sa potom pečeň detoxikuje). Keďže pečeňové bunky sú schopné veľkej regenerácie, možno ich včasnou aplikáciou bylín obnovovať.

Na to, aby ste pomohli pečeni, nepotrebujete nič drahé ani exotické. Na neutralizáciu toxínov a jej prečistenie je skvelý aj zázvor. Silný zázvorový čaj, varený aspoň 15 minút, okamžite vytiahne toxíny a naštartuje procesy v tele, trávenie,spustí potenie (neužívajte ho dlhodobo, všetkého moc škodí)..

Pečeň a žlčník poškodzujú predovšetkým nevhodné potraviny , ktoré majú počas jari tendenciu znižovať,spomaľovať a blokovať pečeňovú Chi a energiu v celom tele. Toto sú ich najväčšie ZABIJAKY:

• strava príliš mastná, tučná, ako sú vyprážané, údené či pečené živočíšne bielkoviny, oškvarky,

• tavené, aj tvrdé syry (hl. vyprážané), tiež kombinovanie rôznych druhov bielkovín v jednom jedle,

• prejedanie, nadmiera živočíšnych tukov a bielkovín v strave (aj veľa mlieka, masla),

• príliš korenené jedlá, alkohol, chemikálie v liekoch, veľa kofeínu

• každodenné pečivo, chlieb, sušienky s farbivami, Ečkami - zahusťujú žlčové šťavy,

• nedostatok pohybu ( spôsobuje stagnáciu energie Chi)

• blokované emócie bublajúce pod pokrývkou ovládania -neuvoľnení ľudia s „ maskou vyrovnaných“ ,

• tiež kontakt s negatívne naladeným človekom, nežičlivým, žiarlivým, závistlivým, zlostným.

Žlčník možno zjednodušene nazvať aj „hovorcom“ pečene, pretože nemôže byť problém v žlčníku, ktorý by nesúvisel s materským orgánom – s pečeňou. Ak sa naruší činnosť pečene a tá začne útočiť na žlčník , dochádza ku hnačkám s obsahom tuku v stolici. Ak sa zablokuje Chi pečene a tá začne útočiť na slezinu a žalúdok , zvýši sa vylučovanie žalúdočných kyselín, dochádza k páleniu záhy, gastritíde, vzniku vredov. Z pohľadu TCM je to horúčosť v žalúdku. Ak je prietok energie žlčníka obmedzený, prejavuje sa to viacerými problémami:

V psychickej oblasti spôsobuje chorá pečeň a žlčník pravidelné výbuchy emócií, smiechu alebo hnevu, niekedy až agresívne chovanie či urážlivý humor, tiež samovrava, nespavosť, depresie, na druhej strane môže byť aj nedostatok odvahy, nerozhodnosť, či ťažkosti s koncentráciou. Žlčník má veľký vplyv na psychiku a ovplyvňuje všetky zmysly, to sa prejavuje najintenzívnejšími snami počas noci. Dlhodobo neriešené infekčné ložiská na pečeni menia ľudí na žiarlivých, nepružných, zaťatých až nenávistných. Ak je hnev a zlosť silne potlačovaná, je obrátená dovnútra človeka, ovplyvňuje aj autoimunitné ochorenia.

Mentálne a emocionálne je prvok dreva zodpovedný za schopnosť robiť rýchle rozhodnutia. Zodpovedá aj za odvahu a iniciatívu, ale toto si neslobodno zamieňať s odhodlaním a vnútorným pohonom, ktorý dávajú obličky. Kým obličky sú zdrojom vnútorného pohonu, je úlohou žlčníka, aby tento vnútorný pohon (motiváciu) a rozhodnosť premenil na konanie. Ak je element pečeň-žlčník slabý, tak je človek veľmi plachý, bojazlivý a utiahnutý, tichý, akoby potlačený, a hlavne veľmi nerozhodný; to prináša demotiváciu, apatiu, stavy depresie, pochybovačnosť, negativizmus, plačlivosť a časté vzdychanie.

Ak je žlčník príliš silný, človek má panovačné, až príliš rozhodné správanie. Nadbytok energie elementu dreva spôsobuje vnútorný pretlak, rozladenie a pocity frustrácie. Prejavuje sa predráždenosťou, nervozitou, hnevlivosťou, rozpínavými bolesťami v hlave, problémami so zaspávaním a množstvom snov, nespavosťou, začervenaním tváre a očí a vo vážnejších prípadoch až nekontrolovateľnými výbuchmi agresivity.

Pečeň sa považuje za najsilnejší kontrolný mechanizmus pre emócie. Mentálne sa harmonická pečeň a žlčník prejavuje aj v pozitívnych vlastnostiach – zodpovedá za kreativitu, za náhle “osvietenie”, nájdenie riešenia problému, vládne pocitom ako je láskavosť, benevolencia, súcit.

Vo fyzickej oblasti má nerovnováha elementu drevo najčastejšie tieto symptómy:

šľachy, väzivá : stuhnuté trapézy, veľmi boľavé šľachy ráno, opakované natrhnutie väzív pri športe....

pohlavné orgány : svrbenie a vyrážky, ekzémy vonkajších pohlavných orgánov, problémy s menštruáciou,

bolesti : hlavne bedrových kĺbov, tiež pravého lakťa, bolesti hlavy i krčnej chrbtice, problémy v podpazuší,

nechty: zvisle popraskané, mäkké, lámavé, bledé, vlnovité, príp. pleseň na nechtoch (čierny palec nôh)

oči : slzenie očí vo vetre, začervenanie očí, zápaly očných spojiviek, oslabovanie zraku,

uši : hučanie v ušiach, tinnitus, tiež bolestivé body v okolí uší,

iné : horká chuť v ústach, sucho v krku, zhoršenie čuchu, závrate, epilepsia, kurie oká, otlaky- 4. prst nohy

Pečeň je zdrojom aj fyzickej sily tela. Silná a zdravá pečeň = fyzicky silné telo, teda telo schopné zdvíhať, premiestňovať (na rozdiel od iných typov sily).

Disharmónie / ochorenia elementu drevo sú typické tým, že Chi aj krv stagnuje, je tlačená nahor, smeruje do mozgu, čo je vnímané ako tlak, rozpínavé bolesti v hlave, červenanie očí, a pod. Ak sa zo stagnácie Chi pečene vytvorí oheň pečene, vyvíja sa aj oheň krvi, čo sa prejavuje nerovnováhou celého vegetatívneho systému. Napr:

Bolesti hlavy spojené s točením, závratmi (môžu sa pridať aj poruchy videnia). Pečeň pri jej poruche má sklon k strmému energetickému vzostupu a k zanedbaniu spodných ciest ( krvnému obehu dolných končatín). Ak sa k tomu pridá vzrušujúce až agresívne správanie, u niektorých vysoký krvný tlak, krízy života s ďalšími symptómami, ktoré označujeme ako jang stúpajúci hore, tak účinne pomôže kyslá chuť. Kyslá chuť posilňuje energiu prvkov drevo, ale zároveň ju spútava, a tým ju chráni pred prehnanou a vyčerpávajúcou expanziou. Pečeň miluje kyslé a prospieva jej, ak to nepreženieme. Trochu kyslého je pre pečeň liek, veľa kyslého jej však môže poškodiť. Kyslá chuť stiahne jang dole z hlavy smerom k nohám a podporí rovnováhu prúdenia Chi v tele. Tým sa hlava ochladí a končatiny prekrvia, človek sa upokojí a zotaví sa. (Typ: Ibištekový kvet je osviežujúci nápoj kyslastej chuti, náhrada kávy s liečivými účinkami. Obsahuje kyseliny (citrónová, jablčná a vínna), vitamín C a iné. Podporuje pečeň a vylučovanie žlče, znižuje zlý cholesterol, tuky, detoxikuje).

Hnačka je hlavne o strate tekutín. Ako základ stravy využívame jedlo s väčším podielom chuti kyslej, ktorá ochraňuje telesné šťavy a má schopnosť dopraviť substancie do vnútra tela (napr: dobrá je kombinácia ryžovej kaše s mrkvou a jemne kyslou chuťou).

Chrípka, nachladnutie je opačný prípad. Keď Vás už chytá chrípka, je kyslá chuť vyložene zakázaná, lebo dopravuje substancie do vnútra tela, čo znamená, že dopraví do tela aj patogény (choroboplodné látky) ako aj vietor a chlad. Ak použijete počas chrípky kyslú chuť (citrusy), vo veľa prípadoch sa stav zhorší. Je to spôsobené tým, že chuť kyslá smeruje nadol, je aj ochladzujúca a ľahko sa dostane za obrannú líniu – ochrannej Chi a choroba môže prepuknúť hlbšie v tele, v prieduškách, alebo až v pľúcach. Chorobu si tak vlastnou neznalosťou liečenia, potlačíte hlbšie do organizmu. Jar v TČM je sezónou začínajúceho „nového Jangu“. Dominantným počasím na jar je vietor, ktorý spôsobuje ochorenia z napadnutia vonkajším vetrom – nachladnutie a chrípka. V takomto prípade treba radšej nasadiť potraviny ostrej chuti, ktorá oslobodzuje povrch (typ: zázvor, cesnak, pór, cibuľa, zázvor, škorica, klinček, reďkovka).

Suché, zaslzené či začervenané oči poukazujú na problém s oslabenou pečeňou, s prázdnotou yin alebo krvi. Oči sú podľa TCM „ otvorom“ pečene . Tak rôzne problémy so zrakom, pálenie, krátkozrakosť, ďalekozrakosť, šeroslepota, svrbenie očí, pocit sucha, začervenanie, zožltnutie očí ( ale aj pokožky) rôzneho stupňa, či slzenie očí, keď idete von, sú jasným signálom, že sa pečeň trápi.

Mäkké, lámavé a zvisle popráskané nechty sú skvelý indikátor stavu pečene. Ak sa stále lámu, sú zvlnené, veľmi slabé, či bledé, alebo aj čierne ( pleseň na nechtoch palcov nôh, resp. 4. prst nohy) pečeň volá o pomoc!

Slabé, suché, lámavé vlasy aj bledé pery signalizujú, že pečeň nepracuje správne, je to v dôsledku nedostatku krvi. Treba sa sústrediť na jej kvalitnú tvorbu a čistotu. Nevyživená, nekvalitná krv, resp. jej nedostatok sa prejavuje aj suchou pokožkou a bledými perami ( typ: Rebríček lekársky, žihľava, červená repa).

Problémy so šľachami a väzivom poznajú hlavne športovci. Pri športe spotrebuje človek veľa krvi (jin) pre svoje šľachy a svaly. Pri nedostatku krvi a jinu sa skracujú šľachy a strácajú svoju pružnosť. Okrem toho jinová krv vyživuje chrupavkové časti chrbtice a platničky. Dôsledkom nedostatku krvi môže dôjsť k preťaženiu a chronickým zápalom šliach. (Len pár minút jednorazovej športovej aktivity a zrazu si natiahnete sval. Príčina nie je aktivita ako taká, ale nedostatok krvi.)

Problém s menštruačným cyklom je tiež jedným z príznakov, že pečeň nie je úplne O.K. Nepravidelná menštruácia, či príliš silná, bolestivá alebo odchýlky v perióde, to všetko ukazuje na nesprávne fungovanie pečene. Rovnako ako náladovosť, podráždenosť pred menštruáciou. Tiež exémy, vyrážky, svŕbenie pohlavných orgánov súvisí s pečeňou. Riešením je detox pečene aj obličiek.

Nespavosť, prerušovaný spánok, ťažké sny sú často príčinou vnútorného nepokoja (nedostatok pečeňového jinu / nedostatok pečeňovej krvi ), ktorý si spôsobujeme hektickým spôsobom života bez odpočinku a relaxácie. Telo vždy naznačí, keď sa niečo deje, no my akosi nedbáme na tieto signály a posúvame stále vlastné hranice. Sme plní vetra a ohňa. Aj v tomto prípade možno siahnuť po kyslej chuti. Pomôže upokojiť srdce svojim dovnútra nasmerovaným účinkom a schopnosťou spútať. Krv sa tak nebúri, je pokojnejšia, a tým umožní našej mysli pomalší tok myšlienok. V organizme vo vyčerpanej krvi zúri neukotvená Chi a narušuje ducha Shen, Ten je stále rozptyľovaný, robí raz to zase ono a nevie nič dokončiť. Kyslá chuť mu pomôže zanalyzovať všetky aktivity, plány, a tým prispeje k dosiahnutiu vnútorného pokoja.

Strata telesných tekutín pri športovom výkone. Do kategórie telesných tekutín patria krv, slzy, sliny, pot, spermie, a iné, ktoré majú jinový charakter. Keď človek športuje, pracuje fyzicky alebo oduševnene, stratí veľa tekutín (potu). Na doplnenie stratených tekutín po takomto výkone dietetika používa chuť kyslú. Je úplne najlepšie počas ťažkého výkonu alebo tesne po ňom napiť sa teplej vody s citrónom, lebo kyslá chuť má sťahujúci účinok a dopĺňa a udržiava telesné tekutiny. Telo nezaťažujte zbytočne množstvom studenej minerálnej vody. Teplá voda poteší žalúdok a slezinu a nestratí sa žiadna energia pri jej spracovaní; všetko ide na kvalitnú regeneráciu svalov.

Migrény a časté bolesti hlavy. Oslabená alebo zanesená pečeň sa často ozýva bolesťami hlavy. Najmä na spánkoch, za očami či na temene. Neskôr môže prejsť až do migrén.

Charakteristické prejavy pre plný aj prázdny syndróm pečene sú ďalej:

Tiky, zášklby, trasenie, kŕče, tŕpnutie končatín, syndróm dráždivého čreva, bobkovitá stolica, tlak pod rebrami, ktoré majú rozpínavý charakter a mnoho ďalších príznakov.

TCM pracuje na iných princípoch ako západná medicína a to, čo podľa nej spôsobilo narušenie fungovania pečene, z pohľadu západnej medicíny môže byť úplne v poriadku. Iba symptómy nestačia na potvrdenie, že vám pečeň nefunguje správne.

Pečeň a žlčník svojou rozpínavou povahovou ovplyvňuje všetky ostatné orgány tela a preto jej dobrá funkcia pre organizmus je nesmierne dôležitá. TCM tvrdí, že pečeň sa k ostatným orgánom správa ako zbojník. Je úzko prepojená s vegetatívnym nervovým systémom a hypotalamom a preto pri disharmónii pečene sa ľahko naruší funkcia iných orgánov v tele. Preto má veľký význam prevencia. Pečeň potrebujeme na jar vyživiť vhodnou stravou a podporiť cvikmi. Jednou z preventívnych metód, ktorou možno diagnostikovať, ale aj pomáhať žlčníku a pečeni, je aj akupresúra. ACU bod, ktorý podporuje správnu činnosť pečene, je LR 3 tajchong. Masírujte si ho denne v smere hodinových ručičiek ( pred spaním opačne). Tým sa podporí prúdenie krvi a „jin“ pečene a zároveň sa harmonizuje hormonálny systém v tele.

Skúste sa zamyslieť nad nasledujúcimi myšlienkami:

Stabilné zdravie je ako stôl –stojí na štyroch nohách: MYSEĽ, STRAVA, PITNÝ REŽIM a POHYB.

Choroba je informácia hlavne o stave našej psychiky, o schopnosti zvládať každodenné problémy .

Vážna choroba nie je len útok nejakého patogénu zvonku, je to hlavne zbúranie imunity vo vnútri... a vieme, že, dobrá imunita = dobrá nálada. Ak je človek v dlhodobom napätí, môže očakávať, že za chvíľu príde nejaká choroba....

Naučme sa príliš nepotláčať svoje pocity, včítane hnevu, ináč poškodzujeme element drevo – pečeň a žlčník. Chce to väčšiu otvorenosť a úprimnosť k sebe aj k druhým ľuďom....