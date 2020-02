MOČOVÝ MECHÚR vie riadne potrápiť deti i dospelých

Napadlo Vás niekedy, že plačlivé, bojazlivé, či naopak hyperaktívne dieťa môže mať „len“ problém s močovým mechúrom či obličkami?

Podľa TCM teórie piatich prvkov, patria k základným piatim orgánom (Cang), ktoré najviac ovplyvňujú organizmus aj ich párové, duté orgány (Fu). Jedným z nich je aj močový mechúr, ktorého materským orgánom sú obličky. Každý z týchto orgánov má svoju energetickú dráhu s citlivými akupunktúrnymi bodmi, prostredníctvom ktorých sa dá ovplyvňovať veľa pochodov v našom tele. Dráha MOČOVÉHO MECHÚRA (MM) je najkomplikovanejšia a najdlhšia dráha z 12. dráh podľa TCM. Má spolu až 67. ACU bodov. Začína vo vnútorných kútikoch očí, ide cez hlavu dozadu cez celý chrbát, kde je zdvojená, potom cez zadok postupuje zadnou stranou nôh až k malíčku na nohách. Tam sa prepája na dráhu svojho materského orgánu – OBLIČIEK. Tu sú niektoré dôležité body na meridiáne MM:

Meridián močového mechúra (Daniela Fuchsová)

MM1 ( Jingmin) – „žiariace oči“; leží v jamkách nad vnútorným kútikom očí,

Účinok bodu na fyzické telo: prejasňuje oči a hlavu, priaznivo vplýva na problémy s očami (červené, slziace, napuchnuté, boľavé),vyrovnáva JIN a JANG v očiach (nespavosť, suché oči), vyháňa vietor a horko (ovplyvňuje priaznivo CNS, hypofýzu, epifýyu, hypotalam aj hormonálnu nerovnováhu),

MM2 ( Cuan zhu) – „stretnutie bambusov“; leží v jamkách pri koreňoch obočí

Účinok bodu na fyzické telo: spriechodňuje upchatý nos ( zápal nosných dutín, senná nádcha), dôležitý bod pri lícnej orne, rozptyľuje vietor a tiež horúčosť v tvári, predovšetkým očí, preto sa používa pri častom spontánnom slzení, zápaloch spojiviek, jačmeni na oku a iných poruchách zraku, skľudňuje pečeň -vyháňa vietor ( tiky, paralýza tváre)

MM10 (Tian-zhu)„nebeský sĺp“, leží vzadu na hlave na hranici rastu vlasov, na výbežku 2. krč. stavca.

Účinok bodu na fyzické telo: znižuje vysokú teplotu , tiež priaznivo ovplyvňuje početnosť epileptických záchvatov, vegetatívny nervový systém, bolesť hlavy, bolesti krčnej chrbtice a ramien, stuhnutá šija z chladu,

Účinok bodu na psychiku: stimuluje pamäť, koncentráciu, priaznivo vplýva pri depresii a iných psychózach,

MM11 (Dazhu) – „veľký člnok“; leží pri prvom hrudnom stavci Th1

Účinok bodu na fyzické telo: systémový bod pre kosti , dôležitý pri rôznych kostných problémoch, ako sú bolesti chrbtice, kĺbov, úrazy, pretože posilňuje kosti, vyživuje krv, uvoľňuje šľachy aj svaly a doplňuje energiu pľúc: Keďže je blízko pľúcnych hrotov –zmierňuje aj kašeľ.

MM12 ( Fengmen) – „brána vetra“; leží pod druhým hrudným stavcom Th2 (1,5 cunu od stredu chrbtice = šírka ako spojený ukazovák a prostredný prst spolu)

Účinok bodu na fyzické telo: veľmi silný bod pre nachladnutí a kašli ; zastavuje kašeľ, reguluje Chi pľúc, používa sa pri liečbe chladných i horúčkovitých symptómov nachladnutia; podľa TCM vyháňa vietor a chlad z tela. Ideálne je použiť na tento bod bankovanie.

MM15 (Xinshu) – „ shu bod srdca “, leží pod 5. hrudným stavcom Th5 (1,5 cunu od stredu chrbtice)

Účinok bodu na fyzické telo: Vyživuje krv v srdci, je jeden zo série SHU bodov na dráhe MM..

Účinok bodu na psychiku: upokojuje, uvoľňuje a skľudňuje ducha a myse ľ; srdce je sídlom ducha, pôsobí výrazne na psychiku a emócie.

MM18 (Ganshu) – „shu bod pečene “; leží v mieste tŕňového výbežku Th9 (1,5 cunu bočne od stredu chrbtice)

Účinok bodu na fyzické telo: liečba pečene, žlčníka a orgánov spojených s nimi ,t.j. šľachy, väzivá, očí ale aj tzv. vertigo – motanie hlavy, strata koordinácie, ktorá súvisí so šľahaním jangu pečene nahor do hlavy; pomáha upokojiť žlčník a pichanie v podrebrí v prednej časti tela (oheň pečene treba upokojiť vypúšťacou technikou, odstrániť stagnujúcu Chi a krv v bode bolesti - bankovaním ),

Účinok bodu na psychiku: upokojuje psychiku pri prudkých zmenách nálad, výbuchoch zlosti, hnevu,

MM20 (Pischu) – „shu bod sleziny “; leží pod 11. hrudným stavcom Th11 (1,5 cunu od stredu chrbtice)

Účinok bodu na fyzické telo: Dôležitý bod , ktorý vylučuje vlhkosť, posilňuje žalúdok a slezinu, tonizuje Chi a krv. Bod treba častejšie nahrievať moxou – aby doplnil prázdnotu Chi sleziny, ktorá trpí u väčšiny ľudí v dnešnej dobe nesprávnym stravovaním

Účinok bodu na psychiku: tonizuje psychiku pri chronickej únave, dlhodobom psychickom aj fyzickom vyčerpaní

MM22 (Sanjiaoschu) – „shu bod troch žiaričov “; leží bokom od výbežku 1. lumbálneho stavca L1

Účinok bodu na fyzické telo: vplyv na poruchy trávenia, hnačky, vracanie, nafukovanie, využíva sa aj pri liečbe bolestí kĺbov, končatín ( stuhnutosť, opuchy ), Trojitý žiarič má vplyv aj na reumatizmus, aj bolesti chrbtice...

MM23 (Shenschu) – „shu bod obličiek “; leží v páse, medzi stavcami L2 a L3 (1,5 cunu od stredu chrbtice)

Účinok bodu na fyzické telo: Jeden z absolútne najdôležitejších ACU bodov , ktorý vyživuje prenatálny koreň – obličky. Tento bod ich najviac tonizuje, posilňuje kosti a vyživuje dreň ( artritické deformity kostí, osteoporóza, podlamujúce sa nohy), zvyšuje JANG obličiek, treba bod moxovať u ľudí vyčerpaných a chronicky chorých, ale aj pri diagnózach, súvisiacich s elementom vody (neplodnosť žien aj mužov, hučanie v ušiach, tinnitus, zlepšenie sexuality, frigidity, impotencie, problémov s močením, predčasné stárnutie,

Účinok bodu na psychiku: bod ovplyvňuje stav myslenia a sústredenia, pretože ovplyvňuje mozog či kostnú dreň, odbúrava strach, obavy, slabú vôľu, motanie hlavy, zvyšuje odvahu, vitalitu, záujem o sex,

MM30 (Baihuanshu) – „shu bieleho krúžku“; leží vo výške 4. otvoru krížovej kosti (os sacrum)

Účinok bodu na fyzické telo: bod lieči pohlavné aj močové problémy ( neplodnosť, nepravidelná menštruácia, výtok z pošvy, mimovoľné polúcie, pomočovanie detí). Je to posledný bod z tejto dlhej línie SHU bodov.

MM35 (Huiyan g ) – „stretnutie jangov“; leží v blízkosti kostrče -asi pol cunu od špičky

Účinok bodu na fyzické telo: bolesti chrbtice, krížov , pohlavnej a močovej sústavy, klimakterické problémy. Častý je aj úraz kostrče pri páde na zadok, kde môže ísť o bolestivé narazenie, aj zlomeninu; v takom prípade treba zapojiť do liečenia všetky spôsoby vypúšťania stagnácie Chi a krvi (bankovanie, masáž, magnety, SU-JOK, akupresúru)

MM36 (Chengfu) – „nosná podpora“; leží v blízkosti ryhy pod zadkom

Účinok bodu na fyzické telo: posilňuje spodnú časť chrbta (bolesť krížov, bedier, ischias), pomáha pri odtoku Chi

vypúšťanie stagnácie Chi a krvi (vypúšťa fyzický aj duševný odpad),

MM37 (Yinmen) – „brána nadbytku“; leží cca v strede zadnej strany stehna

Účinok bodu na fyzické telo: bolesti dolných končatín, chrbtice, hlavne bedrovej oblasti, uvoľňuje šľachy a svaly nôh

MM40 (Weizhong) – „bod zeme, bod ducha, bod spojenia“; leží v uprostred podkolennej jamky

Účinok bodu na fyzické telo: rozprúdi, zrýchli Chi v meridiáne MM, je veľmi nápomocný pri bolestiach kolien , svalov, šliach, kostí a kĺbov a pri všetkých syndrómoch dolných končatín (aj kŕčové žily, pretože eliminuje zhluky krvi), tiež pri svŕbiacich exémoch , pásovom opare, červených škvrnách na koži (ochladzuje horkosť krvi)

MM42 (Pohu) – „dvere pre telesnú dušu“, leží na chrbte, vedľa bodu MM13 ( bodu pľúc) a 3 cuny od Th3

Účinok bodu na fyzické telo: pri všetkých ochoreniach pľúc, priedušiek, zápaloch dutín , nosohrtanu, angín, hrtanu, nádche, tiež pri ťažkostiach s hrubým črevom, alergiách, svŕbivých exémoch

MM48 (Janggang) – „kľúč k jangu“; leží na chrbte, vedľa Th10

Účinok bodu na fyzické telo: anorexia, chronická hnačka , opakované vracanie, bolesti a škŕkanie v bruchu, tachykardia, svalový reumatizmus

MM52 (Zhi shi ) – „sídlo vôle“; leží vedľa bodu MM23, pod 22. bedrovým stavcom L2

Účinok bodu na fyzické telo: zosilňuje účinok MM23 -najdôležitejšieho bodu obličiek, účinný aj pri alergiách

Účinok na psychiku: odstraňuje prílišný strach, úzkosť, obavy, depresie

MM57 (Chengshan) – „podporujúci horu“; leží na zadnej strane nohy uprostred spojnice MM 40 a Achilovej šľachy

Účinok bodu na fyzické telo: hlavný bod pre hemoroidy, opuchy , bolesti lýtka, päty, chodidiel ( po úraze aj z neurologicjých príčin), bolesť zadnej strany kolena, ischias; pri kŕčoch v lýtku ide o málo energie jin v obličkách alebo v pečeni (tzv. vnútorný vietor pečene)

MM58 (Feiyang) – „rozlet do výšky“; leží v odskoku na lýtku pod MM57 smerom k malíčku

Účinok bodu na fyzické telo: Keďže „ fei“ znamená v čínštine pľúca, používa sa v zostave ako ďalší pľúcny bod pri liečbe dýchacích ciest, nádche, pretože vyháňa škodliviny z pľúc, nosu aj krku ,

MM60 (Kunlun) – „bod pohoria Kunlun“; leží v jamke medzi vonkajším členkom a Achilovou šľachou

Účinok bodu na fyzické telo: chronická bolesť krížov, stuhnutý a bolestivý celý chrbát a šija, tiež epilepsia, závraty, bolesť členka, päty, ischias; rozptyľuje vietor (stuhnutosť tylu, krku, chrbta, bolesť hlavy z nedostatku jangu obličiek)

Bod hýbe krvou – takže je dôležitý pri bolestivej menštruácii s tmavou krvou a chuchvalcami, kŕčmi brucha; pálenie pri močení. Tiež urýchľuje pôrod ( nepoužívať v tehotenstve !)

MM65 (Shu ku) – „bod unášania shu“; leží za hlavičkou zanartnej kosti, blízko malíčka nohy

Účinok bodu na fyzické telo: ide o bod shu a všetky „shu“ body liečia kĺby, tento bod hlavne kĺby chodidla,

Účinok psychický: pomáha pri liečbe depresie, závratoch, bolestí hlavy,

MM67 (Zhyin) – „dosahovanie jinu“; leží na koreni nechta malíčku (0,1 cuna od koreňa nechta)

Účinok bodu na fyzické telo: vyháňa vietor – bolesti hlavy, upchatý nos, rozmazané videnie

Tento bod je v Číne známy tým, že OTÁČA PLOD v tele matky (29. týždni tehotenstva –keď je plod nesprávne položený, sa používa moxa niekoľkokrát za deň po 15 min, pokiaľ sa plod sám neotočí dole hlavičkou. Pozor! V prípade silnej manipulácie (ihlou, nechtom) môže tento bod až VYPUDIŤ plod.

Obličky a močový mechúr patria k prvku voda, najzraniteľnejšie sú v zime a chlade. Chlad preniká do MM a obličiek cez tri vstupné brány: cez chodidlá, kríže, bedrá a cez krk a uši, ktoré sú energeticky prepojené s obličkami. Prázdnotu MM prezradia studené nohy, zadok a bedrá, obličkám chýba jang energia.

Nachladenie na začiatku sa prejavuje striasaním zimou, stuhnutím šije a temena hlavy.

Keď telo napadne škodlivina chladu napr. cez šiju a ramená, je účinné na začiatku nemoci (kým nie je teplota) dopĺňať chýbajúce teplo a moxovať dráhu MM (prípadne dráhu tenkého čreva.)

Keď chlad postupuje hlbšie a zasahuje už vrstvu Chi, prípadne vrstvu krvi, vtedy už škodlivina chlad preniká do MM a oslabí tvorbu moču, voda sa akumuluje, spôsobí poruchy pri močení, nastanú bolesti v podbrušku.

Pri silnom nachladnutí od nôh môže vzniknúť zápal MM s krvácaním, krv v moči, bolesti hrdla..... V prípade teploty už treba vypudzovať teplo, chladiť pri horúčke. Z alternatívne medicíny pomôžu potopudné bylinky: Túžobník brestový, Lipa, Baza; pomôžu aj silné banky na lumbálnu časť chrbtice. Liečba teda záleží od toho, či potrebuje človek dodať akútne chýbajúce teplo (na začiatku- Zázvor, moxa), alebo naopak vypudzovať nadbytočné teplo (bankovanie).

Škodlivina horúcej povahy preniká do tenkého čreva, (ktoré sa tiež podieľa na tvorbe moču), zahustí krv a keď nie je vypudená z tela, ohrozuje priamo obličky a srdce - ich párové jin orgány.

Ako prezradí močový mechúr (aj obličky) že má problém: Močový mechúr slúži ako dutý rezervoár moču. Moč prezradí veľmi veľa; napr. jeho farba a konzistencia: môže byť príliš svetlá, alebo tmavá, zakalená, krvavá či spenená. Frekvencia močenia je tiež jasný signál o zdraví MM. Plynulosť močenia je závislá od toho, či je dostatočná energia Chi obličiek. Pri oslabení obličiek a MM je pričasté močenie (aj v noci), infekcia MM, hyperaktívny MM, či inkontinencia. Často sa ozvú bolesti zadnej strany nôh, ostrohy a bolesti päty, bolestivé kolená (hlavne vzadu), ischias, bolestivý chrbát ( hlavne: L-2, 3, S-4,5, kríže, kostrč, šija), tiež osteoporóza. Vnútorné orgány: pohlavné a urologické problémy, zväčšená prostata, neplodnosť, frigidita, impotencia, znížená pohyblivosť spermií; okruh hlava: problémy so sluchom, šelest, pískanie - tinnitus (s výnimkou zápalu stredného ucha), šedivenie, vypadávanie vlasov, bolesti hlavy na vrchu, na temene; zo zubov 11, 12, 21, 22, 31,32, 41, 42; CNS, miecha a mozog ( spomalené, zahmlené myslenie). MM a obličky kontrolujú aj zvierače močovodu a konečníka, „ dvojaký otvor yin“.

Dizharmónia MM prináša aj psychické problémy : depresívne stavy, nepokoj, obavy, úzkosť, bojazlivosť, nesmelosť, bezohľadnosť, nedbalosť, neschopnosť uvoľniť sa, pomätenosť, neschopnosť mať vlastný cieľ života, hyperaktivita nervového systému s prudkými reakciami na stres.

Ako sa starať o zdravie močového mechúra ?

a) keďže MM a obličky sú najviac stresované v zime, treba myslieť na tepelnú pohodu celého tela: zaobstarať si bedrový pás, nosiť bavlnenú spodnú bielizeň (nie syntetické – zadržujú vlhko a nezahrievajú), ponožky aj v byte, myslieť v zime a vetre aj na uši (kabáty s kapucňou, čelenky, čiapky), teplá nepremokavá zimná obuv... Vyhýbať sa treba sedeniu na studených kameňoch, lavičkách, dlhým pobytom vo vode, nevyzlečením sa z mokrých šiat alebo plaviek po kúpaní, neprezlečením sa do suchého oblečenia po športe. Mimoriadne náchylní na problémy s MM sú ľudia, ktorí už majú oslabenú slezinu a naakumulovanú vnútornú vlhkosť (pastózna a riedka stolica, jazyk zväčšený s odtlačkami zubov po okrajoch).

b) zvýšiť pitný režim , hlavne dobe maxima, t.j. medzi 15.00-17.00: teplá voda, petržlenovo–zelerová šťava, brusnicová šťava, zeleninové a slepačie vývary, ale aj tak najlepší je tzv. čaj o piatej ( osvedčená urologická zmes: Zlatobyľ obyčajná, Praslička, Lipkavec syridlový, Stavikrv vtáčí – piť celý mesiac, potom vystriedať inou urologickou zmesou; napr: Kapucínka väčšia, Ihlica tŕnistá, Listy brezy, Medvedica lekárska, Nechtík lekársky )

c) myslieť na dopĺňanie vitamínov C, Zn, Mg, Ca, K (pri zvýšenom pitnom režime sa viac vylučujú)

d) horúce sedacie kúpele (aspoň 38 stupňov) so zaliatím zóny obličiek, ideálne s výluhom prasličky, či repíka; striedať s horúcimi nožnými kúpeľmi, či s návštevou sauny - prehrievaním tela hlavne v zime.

e) naťahovacie cviky meridiánu MM: v sede spojíme a vystrieme nohy v kolenách a chytíme sa opakovane s výdychom špičiek nôh -10x. Treba cvičiť každý deň, zaberie to málo času, ale účinok je prekvapujúci...

f) naťahovacie cviky meridiánu Obličiek: tzv. obrátená kolíska v ľahu na bruchu: dám ruky dozadu a chytím si obe nohy v členkoch a kolíšem sa -10x; následne „ normálna“ kolíska: v ľahu na chrbte sa schúlim do klbka a kolíšem sa na obe strany - je to zároveň skvelá masáž lumbálnej chrbtice.

g) vyhnite sa studeným raňajkám, rozhodne nepite kávu, studenú vodu či alkohol ako prvé nápoje dňa; opatrne s otužovaním: treba najprv vyrovnať energie jin-jang v tele, teda u ľudí zimomravých s nedostatkom jangu –dopĺňať najprv teplo zvonku ( moxovanie) i zvnútra ( 3x denne teplá strava), potom nastúpiť cestu postupného otužovania, ktoré sa na záver ukončí otužovaním brucha. Keď to človek zvládne –bude menej náchylný na prenikanie škodliviny chladu do tela.

h) Su- Jok – lepenie živých semien na miesta zhody s príslušnými chorými orgánmi na rukách aj na nohách

i) moxovanie – nahrievanie ACU bodov na dráhe MM.

Moxovanie je jednoduchá, bezbolestná metóda, známa už niekoľko tisíc rokov, patrí medzi príjemné procedúry. Pomenovanie tejto liečebnej metódy ” moxa”, je z jap. “mo-kuša”, čo znamená “spálená bylina”( Palina pravá). V súčasnosti dostať kúpiť aj uhlíkovú moxu, ktorá menej dymí ako palinová moxa.

Pri prehrievaní rovnomerným pomalým horením sa vytvára teplo, ktoré preniká do svalov, ohrieva dráhy, podporuje cirkuláciu energie Chi, zbavuje telo chladu a vlhkosti, rozptyľuje a vytláča z tela vonkajšiu patogénnu škodlivinu chladu. TCM je zástancom pravidelného moxovania, hlavne v zimných mesiacoch, kedy poskytuje účinnú prevenciu, zvyšuje imunitu, predlžuje život a obecne povzbudzuje telesné sily.

Ak je človek citlivý na chlad (má rád horúci kúpeľ, teplo sa oblieka, spáva v ponožkách, rád trávi dovolenku pri mori…), ide u neho zrejme o nedostatok jangu, ktorý musí zosilnieť... Účinnosť moxy je až zázračná pri všetkých ochoreniach z „nedostatku jangu, tzv. vnútorného chladu,“, ako sú napr. únavový syndróm, chronická zimomravosť, neplodnosť, bolesti krížov, nočné pomočovanie, stavy vyčerpanosti, nespavosť, depresie, úzkosť a strach. Tento stav nedostatku je typický všeobecnou slabosťou, chladnými rukami a nohami, nechuťou hovoriť, slabým hlasom, nízkym krvným tlakom, poklesom aktivity, spomalenými pohybmi, precitlivenosťou na chlad, stavmi depresie. Pri týchto stavoch potrebujeme doplniť oheň (jang) a posilniť energiu obličiek. Z tohto dôvodu je veľmi účinná liečba moxou na tzv. súhlasných bodoch obličiek – hlavne bod BL23. Skvelá je moxa pri terapii neplodnosti. Podľa TCM podstatnú úlohu tu zohrávajú predovšetkým obličky resp. nadobličky, ale tiež močový mechúr, žalúdok, slezina a pečeň. Nahrievame preto oba body BL23 a potom tiež celú krížovú oblasť. Nakoniec tzv. „harmonizačný kríž“ – oblasť okolo pupka. Pupok leží v strede pomyselného kríža. Moxujeme od pupka dole vrátane lonovej kosti a smerom hore asi na šírku dlane, potom tak isto od pupka do strán. Takto prehrejeme niekoľko dôležitých bodov na prednej strednej dráhe, dráhach žalúdka a sleziny.

Na dosiahnutie želateľného účinku sa každý bod nahrieva u dospelého človeka minimálne 10 minút.

Deti vo veku 3 – 10 rokov sa tiež môžu moxovať. Liečba však trvá kratšie ako u dospelých – cca 5 minút.

Ak aplikujeme moxovanie po prvý raz, robíme ho kratšie s cieľom zistiť reakciu tela (Akabane test).

Moxovať sa odporúča 1-2x týždenne, pri chorobách z chladu a silnej vyčerpanosti aj častejšie.

Bezprostredne po moxovaní by sme nemali piť nič studené, aby privedené teplo nebolo neutralizované chladom. Z toho dôvodu by sme sa po moxovaní tiež nemali vystavovať chladu, ale zdržať sa ešte istý čas v teplej miestnosti.

Ak si netrúfate aplikovať moxovanie hneď sami, nechajte si to prvýkrát urobiť odborníkom TCM. Potom to pokojne skúste v domácom prostredí.

“Akupunkturista musí mať dobré vzdelanie, aby mohol vykonávať prax, ale moxu môže použiť každý…. Jednoducho tam, kde sa prejavuje choroba.”citát od Čchen Jen-č´– jedného z najznámejších lekárov dynastie Ťin (265-315 n. l.).

Moxovanie je určite jednou s najúčinnejších metód doplňovania životnej energie a zachovania vitality človeka až do neskorého veku. Príjemné teplo preniká do orgánov so zníženou činnosťou, či sú to močové a pohlavné orgány, tenké črevo, slezina, alebo sa zastaví nad boľavým kĺbom či zablokovaným stavcom...

Na záver jeden postreh: ženy majú omnoho častejší výskyt zápalov močového mechúra ako muži. Majú kratšiu močovú trubicu a infekcia sa ľahšie im dostane do tela. Okrem toho majú ženy tendenciu dlhšie v sebe držať nevypovedané a nevyriešené problémy ako muži. Infekcia je vo všeobecnosti brána pre zhmotnený psychologický konflikt; zlá rodinná atmosféra, strata pokoja, strata istôt. Je dôležité byť k sebe, ale aj k iným ľuďom úprimný. Hovoriť na rovinu, čo človek cíti, vyriešiť problém s partnerom, s deťmi, s rodičmi, podľa možnosti čo najskôr, lebo napätie veľmi všetkým škodí. Ak niekde v podvedomí zostane nevyriešený balvan, ktorý si nesieme so sebou, nepridáva nám to na zdraví teraz ani v budúcnosti. Zlá psychika je príčinou mnohých chorôb (ak nie všetkých); veľmi, veľmi nás oslabuje....