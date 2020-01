Obličky, CHLAD, ZIMA a sexualita

Obličky a močový mechúr sú najviac stresované chladom a zimou; obličky pri začínajúcich problémoch väčšinou nebolia, ale ich oslabenie spôsobuje väčšie množstvo zdravotných problémov než si vieme predstaviť.

Obličky a ich párový orgán, močový mechúr, patria k tzv. elementu vody. TCM nazýva obličky prameňom života ( prenatálnym koreňom ), ktorý sme v určitom objeme dostali od rodičov. Už obličky dieťaťa v tele matky pracujú a vylučujú moč. Teda dobre energeticky stimulované obličky spôsobujú, že človek je schopný žiť pred pôrodom, po pôrode a navyše sa aj sám reprodukovať.

K obličkám patrí močový mechúr, mozog, kosti a kostná dreň, zuby, uši, vlasy, pohlavné orgány ale aj konečník;

Základné funkcie obličiek podľa TCM:

Obličky sú dôležité pre vodné a minerálne hospodárenie v tele; filtrujú z krvi vodu, do ktorej prepúšťajú odpadové produkty látkovej premeny, riadia hospodárstvo s minerálmi a udržujú tiež množstvo tekutín a koncentráciu solí v tele na optimálnej úrovni. V dôsledku zlej filtračnej schopnosti obličiek dochádza často k zvýšeniu krvného tlaku (ak obličky pociťujú znížený prietok krvi a tým aj zníženú filtračnú schopnosť, dávajú signál srdcu, aby zvýšilo tlak krvi v cievach). Obličky denne prefiltrujú približne do 200 litrov krvi, to znamená, že za 24 hodín cez ne mnohonásobne prejde všetka krv. Keďže veľká časť odpadu tela sa vylučuje práve obličkami, ktoré odstraňujú aj jedy z pečene, vysoká toxicita tela môže vyvolať zápal v obličkách, ktorý môže ďalej pokračovať v zápale močového mechúra a u mužov aj prostaty. Keď obličky nemôžu dostatočne vylúčiť z tela jedovaté látky, stáva sa, že sa vápnik (neutralizuje kyslosť pri toxicite) ukladá v obličkách, či v iných orgánoch, pritom môže byť odčerpávaný z kostí (osteoporóza, obličkové piesky či kamene).

Obličky sú spojené s nadobličkami , produkujúcimi adrenalín, hormón, ktorý sa uvoľňuje v situáciách nebezpečenstva . Keď je náš život príliš zaťažený stresmi, sú obličky a nadobličky silno namáhané a dochádza k symptómom vyčerpania. Dlhodobo trvajúca práca či štúdium bez primeraného oddychu, môžu obličky veľmi výrazne oslabiť až dôjde k syndrómu vyhorenia.

Zo zmyslových orgánov patria pod obličky uši , s ktorými sú energeticky prepojené (chráňte si uši pred chladom a vetrom, je to jedno z miest prenikania chladu do obličiek). Stav obličiek sa odráža aj na koreni jazyka , na tvári je miesto obličiek hlavne pod očami . V ústnej dutine sú obličky a močový mechúr prepojené so zubami jednotkou a dvojkou. O bličky riadia aj rast zubov. Pri problémoch so zubným kazom, by sme sa mali vyhýbať všetkému, čo prehrieva organizmus, napr.: dlhému pobytu na slnku, horúcim potravinám, prekúreným miestnostiam, pretože priveľká horúčava, vyčerpávajúca práca, spôsobujú veľký smäd. Ten umožní stúpajúcemu horúcemu jangu zaútočiť na vnútorné orgány. Obličky zadržiavajú vodu, no silný jang ju vysúša. Keď sa voda vylúči, ak obličky nedokážu kontrolovať systém tekutín, kosti sa prehrievajú, slabne kostná dreň, zuby aj kosti. Ak sa takýto stav opakuje pričasto, stav kostí či zubov sa zhoršuje.

Typická vlastnosť obličiek je tiež uschovávanie, zadržiavanie, či sťahovanie do seba , ( tu máme zároveň odpoveď na to, čo spôsobuje zápchu. Ak chceme rýchlejšie dosiahnuť nápravu správneho vylučovania, najskôr je potrebné postarať sa o zdravé obličky a potom riešiť črevá). Všetky orgány v tele musia byť zdravé, aby mohli energeticky podporovať obličky, tie potom odovzdávajú naakumulovanú, dočasne uschovanú energiu podľa potreby, či už na reprodukciu alebo na iné životne dôležité činnosti. Málokto vie, že časť esencie obličiek sa premieňa na krv . Okrem iného sa obličky podieľajú na filtrovaní krvi od močoviny a spolupodieľajú sa na regulácii tekutín a solí v organizme. Chi obličiek podporuje obranyschopnosť tela proti vonkajším patogénnym faktorom ako sú napr. vietor, chlad, vlhko, teplo a pod. Obličky ovládajú aj protiplesňovú imunitu (pľúca riadia protibakteriálnu a slezina – protivírusovú imunitu). Obličky podporujú nádych, preto niet dobrých pľúc bez dobrých obličiek. Keď sú oslabené obličky nedokážu dobre vstrebávať, čo sa prejavuje skráteným nádychom, plytkým a nedostatočným dýchaním. Mnoho ochorení pľúc a priedušiek teda súvisí s obličkami Tieto problémy sa preto nedajú vyriešiť len antibiotikami, kortikosteroidmi či inhalátormi; treba ich liečiť doplnením chýbajúcej energie v obličkách, teda ich posilnením (ďalej v texte).

Obličky sú základom rovnováhy (jin - jangu) všetkých vnútorných orgánov.

Fyzické prejavy energetickej nerovnováhy elementu vody

Priame: zápal obličiek, tvorba piesku a kameňov, infekcie a znížená filtrácia obličiek; Nepriame:

Sexuálna oblasť: Obličky ovládajú aj sexualitu a pohlavné ústrojenstvo. Problémy z obličkami spôsobujú poruchy plodnosti, sklon k potratom, poruchy menštruácie, problémy s maternicou aj vaječníkmi, impotenciu, problémy s prostatou, časté močenie až pomočovanie, u detí oneskorený rast. U mužov sa nemôže objaviť adenóm prostaty, u žien myóm v maternici, pokiaľ neexistuje ložisko v materskom orgáne – v obličkách. TCM používa pojem „zachladený dolný ohrievač“( ďalej v texte – o chlade ).

Uši: poruchy sluchu, zápaly vnútorného ucha, ušné šelesty, nedoslýchavosť, bolestivý ušný boltec.

Tvár: tmavé kruhy okolo očí, vačky pod očami, tmavé sfarbenie tváre, zápaly v hrdle, angíny, suchý jazyk či suché hrdlo, akné, ekzémy, ochorenia kože a vedľajších dutín,

Vlasy: predčasné šedivenie, matné vlasy, strata vlasov ( vlasová a fúzová cibuľka je pod vplyvom obličiek),

Dýchanie: dýchavičnosť, vykašliavanie krvavých hlienov, astma, nedostatok slín, sipot a lapanie po dychu,

Kosti, kríže: obličky ovládajú všetky kosti a kĺby, obzvlášť kolená a preto detoxikácia kĺbov znamená predovšetkým vyčistiť obličky od ložísk a toxínov. Pri ich oslabení sú bolesti v spodnej časti chrbta, bolesti v bedrách, osteoporóza, mäkké, boľavé a lámavé kosti,

Dolné končatiny: nutkanie vstať, hneď, ako sa človek posadí, poruchy rovnováhy, zakopávanie, kŕče, pocity bolesti na vnútornej strane kolien, ochabnutosť, slabosť, pocit horúčavy na šľapách nôh, bolestivé pocity brnenia a chladu naťahujúceho sa do kostí, chronická únava, spomalené pohyby,

Zuby: kazivosť zubov, s elementom vody súvisia hlavne jednotky a dvojky zuby,

Srdce: arytmia srdca ale aj vysoký krvný tlak,

Opuchy: nielen pod očami, hlavne na členkoch , na lýtkach, na stehnách, okolo kolien - bolesti v priebehu dráhy dráhy obličiek a dráhy močového mechúra (najmä v podkolennej jamke).

Iné: náruživá chuť na slané, odpor k chladu a zime, únava, nechutenstvo, predčasné stárnutie...

Psychické prejavy energetickej nerovnováhy elementu vody

obavy, úzkosť, nesmelosť, bojazlivosť, neodôvodnený strach, zábudlivosť, potiaže s učením, znížená motivácia, beznádej, netrpezlivosť, nesústredenosť, vzťahovačnosť, nepokoj, slabosť, plachosť, nerozhodnosť, váhavosť, cynizmus, podozrievavosť, tendencia k rozladenosti, časté zívanie, pri dlhodobom neriešení problémov s obličkami ľahko úzkosť prerastá do fóbií rôzneho druhu. Z oblasti psychiky obličky najviac poškodzuje úzkosť. Vplyv stresu a úzkosti je ale obojsmerný. Oslabené obličky samy prispievajú k vzniku úzkostných stavov a následný stres a úzkosť sú naopak veľmi škodlivým momentom pre činnosť obličiek.

Podľa orgánových hodín počas roka je najvhodnejší čas pre maximálnu starostlivosť o obličky a močový mechúr zimné obdobie - mesiace január – február. Charakteristickou chuťou pre obdobie zimy je chuť slaná a pre prvok vody posilňujúca farb a je tmavá , modročierna . Slaná chuť je spätá s obličkami, vedie energiu do hĺbky, rozpúšťa a zmäkčuje blokády, zlepšuje duševné sústredenie, je vhodná hlavne pre nervózne chudé a suché osoby. Pozor však – veľké množstvo soli podporuje agresivitu a vysúša obličky, poškodzuje ich JIN energiu. Opatrne by mali soliť aj ľudia trpiaci opuchmi, vysokým krvným tlakom, obezitou, či ľudia skôr pasívni. Namiesto soli by mali siahnuť skôr po morských riasach a olivách.

Čo obličky najviac posilňuje : jedlá zahrievajúce, výživné , jedlá z jedného hrnca, polievky ( aj ráno );

• tmavé čierne a červené fazule, fazuľa azuki, ( obsahujú veľa prírodného sodíku ),

• čerstvé ryby, pstruh, losos, sardinky, treska, kapor, krab, makrela, chobotnica, krevety

• pohánka, ryža, jačmeň a proso, slzovka ( tá je spolu s prosom zásaditá - zníži hladinu kyselín v tele),

• olivy - náhrada solenia, červená repa tiež prečisťuje obličky a obsahuje veľa K, Mg, aj vit. A,

• morské riasy, sú dobré na vnútorné orgány tela, pretože obsahujú veľké množstvo prírodných minerálov,

• bravčové mäso, mäso z moriek ( hlavne v zimnom období ), vajcia,

• plody lesa: čučoriedky, brusnice, černice, jahody, maliny – sú dobré na krvotvorbu a k vyčisteniu obličiek,

• vlašské orechy, klinček, škorica, olejnaté semená, hlavne čierny sezam (zlepšenie krvotvorby, šedivým vlasom dávajú pôvodnú farbu ), čierna reďkovka,

• petržlenová vňať aj koreň, brokolica, žerucha, cibuľa, fenykel, zázvor, karfiol, kapusta, tekvica, zeler ( ten je veľmi bohatý na organický sodík, povzbudzuje aj močový mechúr )

• striedavé teplo sauny, prasličkový výluh v kúpeli nôh alebo celého tela,

• v lete treba zvýšiť spotrebu zásaditých potravín ako čerstvé ovocie, zelenina, proso, tiež plody bohaté na vodu ako melóny, hrozno ( prevencia tvorby obličkových kameňov ),

• pravidelný pitný režim, hlavne piť pramenistú vodu bez sladidiel, prísad, bubliniek a liečivé byliny •pravidelné cvičenie čikungu

•semenoterapia – lepenie červených fazúľ na projekciu obličiek na rukách aj nohách v zmysle SU-JOK,

• Liečivé byliny pre element vody , ktoré podporujú vylučovanie piesku a kamienkov sú: zlatobyľ obyčajná, lipkavec syridlový, stavikrv vtáčí, praslička roľná, brezové listy, medvedica lekárska, ihlica tŕnistá, žihľava, sladké drievko a iné. Urobiť si zmesku obličkového čaju z prvých štyroch bylín, piť čaj hlavne v dobe orgánových hodín ( ďalej v texte ) cca 1 mesiac a potom vystriedať zmesou z ostatných bylín.

Čo obličky najviac poškodzuje:

• chlad prenikajúci do tela (vonkajškom: cez - šľapy, kríže, uši / vnútrom: zachladzujúca strava a nápoje),

• chybný pitný režim ( málo aj príliš veľa pitia obličkám škodí ),

• strach a úzkosť, stres a zhon, tiež nesprávne - plytké dýchanie,

• rýchle jedenie v chvate a v strese,

• veľa živočíšnych bielkovín, feferóny, biely chlieb, sušienky, pšenica, raž ( pri obličkových problémoch sa treba vyhnúť pšenici a raži, pretože obsahujú viac kyselín)

• veľa soli, alkohol, káva, cukor, drogy, ocot, ovocný čaj, silné korenie, rafinované umelé polotovary s prísadami, dochucovadlami, konzervantmi, e-čkami a inou chémiou,

• ochladzujúca zelenina a ovocie vo väčšom množstve konzumované hlavne v zime,

• veľa ľuľkovitých potravín ako paradajky, baklažány, zemiaky, ktoré keď sa kombinujú s mliečnymi výrobkami, či orechmi spôsobujú zvýšenú syntézu bielkoviny „albumin“ a tak sa naruší energia obličiek.

Orgánové hodiny močového mechúra počas dňa : v čase od 15.00 do 17.00 hod. pracuje naplno močový mechúr. Hladina cukru v krvi vtedy mierne stúpa. Dá sa povedať, že ide okolo 16. hodiny o poobedný relatívny diabet. O 17. hod. už pracovná schopnosť stúpa (druhé výkonnostné maximum), ale len na krátku dobu. Je to vhodná doba na učenie, šport a prácu. Pre aktívnych športovcov to znamená, že môžu svoj tréning robiť v plnej záťaži a nepociťujú pritom príliš veľkú únavu. Počas tejto doby močový mechúr pracuje najintenzívnejšie, ovplyvňuje nervosvalovú aktivitu, zbavuje telo toxínov, aby bolo opäť v dobrej kondícii. Odporúča sa pitie bylinkových čajov a nealkoholických nápojov. Tráviaci systém je schopný prijať výdatnejšie jedlo, avšak malo by sa konzumovať len jedlo bez sacharidov. V tomto čase má organizmus veľkú schopnosť regulovať teplotu, preto veľká fyzická záťaž, návšteva sauny, ktorá je spojená s prudkým nárastom aktívnej teploty, sa omnoho ľahšie prekonáva.

Orgánové hodiny obličiek počas dňa : v čase od 17.00 do 19.00 hod. začínajú pracovať naplno obličky, maximum dosahujú o 18.00 hod. Obličky vykonávajú najintenzívnejšie upratovacie práce, a preto by sme ich nemali v tomto čase zaťažovať tukmi, cukrom, soľou alebo toxínmi. Znižuje sa krvný tlak, spomaľuje rýchlosť srdca. Je to vhodné obdobie na oddych od práce a tiež na ľahkú večeru.

Obličky disponujú dvojitým druhom energie. Prvý je dedičný, získaný pri narodení od rodičov. Táto životodarná energia (tzv. „prenatálna Chi“) určuje vrodenú konštitúciu, silu a rozhoduje o vývoji osobnosti. Obličky sú miestom skladovania nielen vrodenej energie; ukladajú sa v nich aj energetické rezervy počas dňa. Telo ich čerpá v neskorších popoludňajších hodinách a my by sme sa preto mali cítiť v strehu a aktívne. Ak je to naopak, pravdepodobne nás ovláda vysoká hladina stresového hormónu, kortizolu a nadprodukcia adrenalínu v nadobličkách. Nadobličky ovplyvňujú tonus parasympatiku i sympatiku a prekrvenie dolnej polovice tela. O 18. hodine klesá schopnosť pre vnímanie bolesti, človek je odolnejší voči vonkajším bolestivým vplyvom. V tomto čase je psychická sviežosť pomerne dobrá, tiež pretrváva túžba po pohybe. Ale už okolo 19. hodiny dochádza k prirodzenému stúpaniu krvného tlaku, k psychickej labilite. Po emocionálnej stránke môže človek pociťovať úzkosť, po fyzickej stránke je typické časté močenie a averzia k chladnému počasiu. Čas aktivity obličiek – okolo 19. hod. je posledným štádiom vylúčenia všetkých škodlivín z organizmu. Nie je vhodné po tomto čase prijímať tekutiny . Večerať by sme mali to, čo nezaťažuje obličky, teda žiadny cukor, soľ, potraviny s pridaním chemických látok, tuky, ani piť kávu alebo alkohol. Treba sa vyhýbať stresu a dávať si pozor na chlad. Je to preto, lebo keď sú v maximálnej činnosti obličky, je potrebné z tela vylúčiť všetko, čo im škodí, teda tuky, soľ, cukor, alkohol, kofeín, chlad aj stres.

V našej civilizácii je obličkový okruh jedným z najzaťaženejších orgánov ložiskam i, ktoré vznikajú z hlienov z nadbytku mliečnych výrobkov, množstva cukrov, purínov z mäsa, solí kyseliny močovej a samozrejme zo všadeprítomného stresu.

Obličky udržujú vlastnú životnú energiu. Ak je v nich dostatok energie - vytvárajú známu ochrannú energiu wei - chi. Od tejto energie, od jej sily, závisí rast organizmu, kvalita života, predčasné starnutie, schopnosť reprodukcie, naše zdravie a tiež aj dĺžka nášho života.

Ako hospodáriť s vlastnou energiou v zime? Čím som staršia, tým viac si všímam, čo sa deje okolo mňa v prírode. Od nej sa musíme ešte veľa učiť. Napríklad - zvieratá sa v zime spomalia, skľudnia, veľa druhov hybernuje v brlohoch či pod vodou, aj rastliny presunú a zaviažu svoju vitálnu silu do koreňov. Je dobré kopírovať prírodu, vedome sa spomaliť, možno aj vypustiť niektoré svoje aktivity, hlavne tie, čo sú akoby naviac - pracovné či športové (vytrvalostné, silové ). Je treba skutočne viac spať, viac odpočívať; mierniť sa aj v sexe.. Nič tým človek nestratí, naopak, týmto spôsobom sa v ňom tak isto naakumuluje vitálna energia ako v iných prírodných bytostiach, ktorú ako keby na jar nájde. Človek si tým buduje silnejšiu imunitu a dlhovekosť. Štvanci, ktorí robia všetko rovnakým tempom po celý rok, dlho nevydržia, lebo vyčerpajú svoju vrodenú energiu omnoho skôr. Činnosť obličiek s postupujúcim vekom neustále slabne, až raz sa ich vrodená energia vyčerpá natoľko, že obličky už nepomôžu pľúcam k ďalšiemu nádychu.....